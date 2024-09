Koning Filip en koningin Mathilde bij dienst paus

Een groot deel van de gelovige Belgische koninklijke familie woont de dienst bij van de paus in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. Onder anderen koning Filip, koningin Mathilde, prinses Eléonore, koning Albert en koningin Paola zijn bij de eucharistieviering aanwezig.

Met een monter “goedemorgen” opende paus Franciscus zondagmorgen in het Nederlands de dienst. De viering, die hij zelf voorgaat, is het slotstuk van zijn vierdaagse bezoek aan België. In een witte Fiat 500 kwam hij in het stadion aan. Langs de weg werd hij toegejuicht door gelovigen.

Eenmaal in het stadion reed hij onder gejuich en applaus een rondje in zijn pausmobiel. Regelmatig stopte hij even om baby’s en kinderen te zegenen. In het stadion zijn ongeveer 40.000 mensen aanwezig.

Aan het begin van de mis heeft de paus Anna van Jezus zalig verklaard. Zij werd op 25 november 1545 in Medina del Campo geboren en stierf op 4 maart 1621 in Brussel. Ze heeft een bepalende rol gespeeld in de uitbreiding van de Karmelitaanse kloosterfamilie in Frankrijk en de Spaanse Nederlanden.