Koning Filip ontvangt nieuwe NAVO-baas Mark Rutte op paleis

Koning Filip van België heeft woensdagochtend Mark Rutte op audiëntie ontvangen. De nieuwe secretaris-generaal van de NAVO kwam langs op het koninklijk paleis in Brussel.

Het hoofdkwartier van het militaire bondgenootschap bevindt zich in de Belgische hoofdstad. Koning Filip heeft vaker ontmoetingen met de baas van de NAVO. Het Belgische staatshoofd ontving de vorige secretaris-generaal Jens Stoltenberg ook jaarlijks op audiëntie aan het begin van elk jaar, tijdens een receptie met vertegenwoordigers van de NAVO.

Rutte en Filip hebben elkaar in het verleden al meermaals ontmoet, toen Rutte nog minister-president van Nederland was. De voormalige premier begon op 1 oktober in zijn nieuwe functie.