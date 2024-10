Koning Frederik benadrukt historische band met Sleeswijk-Holstein

De Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein heeft een speciale plek in het hart van de Deense bevolking. Dat zei de Deense koning Frederik tijdens een bezoek aan de stad Kiel, waar hij een toespraak hield op een bijeenkomst in het kader van de groene energietransitie.

“Voor veel Denen, ook mijn familie, heeft Sleeswijk-Holstein een speciale plek in de geschiedenis en in ons hart”, zei Frederik. “Duizenden Denen en Duitsers leven vreedzaam aan beide kanten van de grens en zijn een voorbeeld voor de rest van de wereld”, vervolgde de koning.

Frederik noemde ook het belang van de samenwerking voor de energietransitie. “Sleeswijk-Holstein heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in onze gedeelde geschiedenis. Vandaag worden we herinnerd aan het belang ervan voor onze gezamenlijke toekomst. De partnerschappen en oplossingen die hier vandaag worden geïntroduceerd, zullen zeker bijdragen aan een groenere toekomst”, besloot Frederik.

Dinsdag is de tweede dag van het Deense staatsbezoek aan Duitsland. Het bezoek eindigt later op de dag met een bijeenkomst in het historische Flensborghus in Flensburg.