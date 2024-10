Koning Frederik benadrukt ‘jaar van vernieuwing’ bij staatsbanket

Koning Frederik heeft dinsdagavond in een toespraak op paleis Christiansborg benadrukt dat 2024 voor zowel de IJslandse president Halla Tómasdóttir en haar man Björn Skúlason als voor koningin Mary en hemzelf “een jaar van vernieuwing” is. De Deense koning deed dat bij aanvang van het staatsbanket ter gelegenheid van het staatsbezoek van het IJslandse presidentiële paar aan Denemarken.

“Het is een groot genoegen om u samen met koningin Mary welkom te heten in Denemarken. 2024 is voor u en voor ons een jaar van vernieuwing geweest. Vanavond is daarop geen uitzondering; u bent op uw eerste staatsbezoek als presidentieel paar, en wij zijn gastheer van ons eerste staatsbezoek als koninklijk paar. Een samenloop van omstandigheden die getuigt van de nauwe banden die onze landen en volkeren al generaties lang verbinden”, zei Frederik, die in januari van dit jaar koning werd. Tómasdóttir is sinds 1 augustus president.

President Tómasdóttir en haar echtgenoot kwamen dinsdagochtend aan in Denemarken voor het tweedaagse staatsbezoek. Op het programma stond onder meer een officiële ontvangst op paleis Amalienborg. Daar bracht ook koningin Margrethe onverwachts een bezoek. De aanwezigheid van Margrethe was niet aangekondigd omdat de 84-jarige koningin momenteel met ziekteverlof is.