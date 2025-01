Koning Frederik introduceert nieuw koninklijk wapen

Koning Frederik van Denemarken heeft een nieuw koninklijk wapen laten maken. Volgens het Deense hof wilde de koning met de verandering een wapen creëren dat meer recht doet aan zowel de geschiedenis van het land als dat van de koninklijke wapens van Denemarken.

Het koninkrijk bestaat naast Denemarken uit Groenland en de Faeröer, en dat is nu duidelijk terug te zien in het wapen. Het is opgedeeld in vier kwarten, waarbij in het eerste linksboven het wapen van Denemarken te zien is, rechtsboven dat van de Faeröer en linksonder dat van Groenland. In het kwart rechtsonder staan de Sleeswijkse leeuwen, het wapenschild van Zuid-Jutland. Dat is een voormalige provincie van Denemarken. Daarnaast zijn enkele kleinere wijzigingen aangebracht ten opzichte van het vorige wapen.

Het koninklijk wapen heeft in de loop van de tijd verschillende veranderingen ondergaan en bevat elementen die teruggaan tot de 12e eeuw, aldus het Deense hof. Het koninklijk wapen is sinds 1819 in 1903, 1948 en 1972 gewijzigd.

In verband met het nieuwe koninklijke wapen is ook besloten de koninklijke vlaggen te actualiseren. De vlag van de koning heeft het nieuwe koninklijke wapen in het middenveld, terwijl er een nieuwe vlag is geïntroduceerd voor de koningin en voor kroonprins Christian.