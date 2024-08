Koning Frederik ontvangt burgers op audiëntie

De Deense koning Frederik is maandag weer aan het werk gegaan na zijn bezoek aan de Olympische Spelen in Parijs. De koning hield in de ochtend openbare audiënties op paleis Christiansborg in Kopenhagen.

Het is traditie in Denemarken dat Deense burgers op vaste momenten een bezoek kunnen brengen aan de koning. Volgens het Deense hof komt “bijna iedereen met een speciale boodschap” daarvoor in aanmerking. De openbare audiënties vinden over het algemeen een of twee keer per maand plaats. Maandag kreeg Frederik 44 Denen op bezoek.

Frederik zag zondag in Parijs hoe de Deense handballers voor de tweede keer olympisch kampioen werden. De Denen wonnen in de finale van Duitsland.