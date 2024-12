Koning Frederik spreekt eerste nieuwjaarstoespraak uit

Koning Frederik van Denemarken houdt dinsdag zijn eerste nieuwjaarstoespraak. De vorst spreekt het land om 18.00 uur toe vanuit paleis Amalienborg in Kopenhagen.

Net als zijn moeder en voorganger koningin Margrethe doet Frederik zijn toespraak live. Hij is daarmee de enige van zijn collega’s. Alle andere vorsten nemen hun kerst- of nieuwjaarsboodschap vooraf op. Net als in voorgaande jaren kunnen Denen naar het paleis toe voor de toespraak. Op het plein voor Amalienborg is de boodschap op een groot scherm te volgen.

Frederik is bijna een jaar koning. Vorig jaar kondigde Margrethe tijdens haar laatste nieuwjaarstoespraak onverwacht aan dat ze afstand van de troon zou doen. Dat gebeurde twee weken later, op 14 januari.