Koning grapt over te vroeg zijn bij diner: ik ben té Nederlands

Koning Willem-Alexander heeft zich donderdagavond van zijn punctuele kant laten zien. De vorst was te vroeg voor het galadiner in het Parijse Louvre, maar kon daar wel om lachen. “Oh, ik ben een beetje vroeg… Ik ben té Nederlands”, grapte hij, zo is te zien op een video die rondgaat op sociale media.

Willem-Alexander is sinds donderdag in de Franse hoofdstad voor de Olympische Spelen. De koning woonde een galadiner van president Macron en de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bij. Ook andere koninklijke gasten, onder wie het Belgische en het Spaanse koningspaar, waren aanwezig.

Koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Alexia zijn vrijdag ook in Parijs. Samen met de koning gaan ze naar de openingsceremonie. Zaterdag bezoekt het gezin het olympisch dorp.