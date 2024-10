Koning Harald gaat voor het eerst sinds ziekte weer op reis

De Noorse koning Harald gaat in november weer op reis. Dat meldt het Noorse blad Se og Hør. Het zou gaan om de eerste buitenlandse reis van de koning sinds zijn trip naar Maleisië, die voor Harald niet al te best afliep.

De 87-jarige Harald werd in februari ziek tijdens zijn vakantie in Maleisië. Hij had een infectie opgelopen en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarna moest de vorst langere tijd met ziekteverlof en ook kreeg hij een permanente pacemaker.

Op de website van het Noorse hof valt te lezen dat kroonprins Haakon in ieder geval van 3 tot en met 6 november de taken van zijn vader overneemt als kroonprins-regent. Dat gebeurt bij ziekte, of als Harald in het buitenland is. Het hoofd communicatie van het Noorse hof bevestigt aan Se og Hør dat Harald tijdens de genoemde periode in het buitenland verblijft.