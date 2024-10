Koning Harald grapt over sauna en vrouwdragen bij galadiner

Koning Harald heeft zich in zijn toespraak bij aanvang van het galadiner voor de Finse president Alexander Stubb en zijn vrouw van zijn komische kant laten zien. De 87-jarige vorst maakte grapjes over het saunagebruik van de Finnen, de Finse sport vrouwdragen en de voorliefde van het buurland voor harde rockmuziek.

Harald vertelde dat de Finnen voor het zevende jaar op rij zijn uitgeroepen tot het gelukkigste volk ter wereld. Volgens de koning heeft dat mogelijk te maken met het fervente saunagebruik van de Finnen. Hij wist ook te vertellen dat een voorganger van Stubb de sauna gebruikte voor diplomatieke gesprekken. “Menig meningsverschil eindigde in een compromis dankzij hoge temperaturen en berkentakken”, zei Harald. “Hier kan ik aan toevoegen dat ik dit zelf ook heb ervaren. Minus het meningsverschil en de berkentakken”, grapte hij.

De koning ging ook in op de liefde voor wintersport die de Finnen en de Noren delen. “We zijn felle concurrenten op de piste, en gelukkig voor ons liggen we momenteel net iets voor”, zei Harald, die ook stelde dat de Finnen dan weer een voorsprong hebben in het ijshockey en waarschijnlijk ook in de typische Finse sport vrouwdragen. “Ik verzoek wel vriendelijk om deze sport vanavond niet uit te proberen hier in het paleis”, zei de koning.

Oorsuizen

Volgens Harald houden de Noren ook van de Finse cultuur. Volgens Harald delen de landen een voorkeur voor harde rockmuziek, al zat een demonstratie van het genre er tijdens het galadiner niet in. “We hebben zelfs overwogen om zo’n muzikaal optreden vanavond te laten plaatsvinden, maar zagen er toch vanaf. We konden niet het risico nemen dat sommige van onze oudere gasten met oorsuizen naar huis zouden gaan.”

Het galadiner voor Stubb en zijn vrouw Suzanne Innes-Stubb vormde de afsluiting van de eerste dag van het Finse staatsbezoek aan Noorwegen. Dat begon vanmorgen in Oslo met een welkomstceremonie, waar ook koningin Sonja, kroonprins Haakon, kroonprinses Mette-Marit en prinses Astrid bij aanwezig waren. De Finnen zijn nog tot en met donderdag in Noorwegen.