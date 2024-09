Koning Harald luncht met emir van Qatar

Voor de Noorse koning Harald is het na afgelopen feestweekend, waarin zijn dochter Märtha Louise trouwde, weer ‘business as usual’. De 87-jarige vorst kreeg woensdag buitenlands bezoek uit Qatar: sjeik Tamim bin Hamad Al Thani kwam langs voor een lunch.

Naast Harald waren ook zijn vrouw koningin Sonja en zoon kroonprins Haakon bij de ontmoeting op het paleis in Oslo aanwezig. Na afloop poseerde het viertal voor een foto, die het hof online deelde.

De emir van Qatar is bezig met een rondreis langs verschillende landen in Scandinavië. Dinsdag kreeg hij al een lunch aangeboden op het paleis in Zweden, waar hij ontmoetingen had met koning Carl Gustaf, koningin Silvia en kroonprinses Victoria.