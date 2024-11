Koning heeft ‘hele goede herinneringen’ aan marinetijd Den Helder

Koning Willem-Alexander heeft “hele goede herinneringen” aan zijn tijd bij de marine in Den Helder. Dat zei hij woensdagavond, na afloop van een bezoek aan de stad. “Het is leuk om weer terug te zijn in Den Helder”, zei de koning, die de wijk Nieuw Den Helder bezocht.

De koning kaartte zijn tijd bij de marine – hij volgde van 1985 tot 1987 een opleiding – meerdere malen aan tijdens het bezoek. Zo zei hij eerder op de middag tijdens een kop koffie met buurtbewoners al dat hij warme herinneringen heeft aan zijn dienstplicht: “Al is het alweer een jaartje of 40 geleden.”

Marinekroeg

Willem-Alexander had goede gesprekspartners aan de bewoners, want bijna iedereen kende wel iemand bij de marine of met interesse in de marine. Zo kwam ook de lokale marinekroeg aan bod. “Komt mij totaal niet bekend voor”, zei de koning daar schaterlachend en met een knipoog over.

Het bezoek stond in het teken van verbinding in de wijk Nieuw Den Helder. Dat werd ingevuld met een bezoek aan de kapper, de toko, de voetbalvereniging en aan het buurtcentrum. De koning vond het mooi om te zien dat de wijk zo was gegroeid sinds hij bij de marine zat. “Dit is een wijk met uitdagingen, maar ook ontzettend veel kansen en waar ontzettend veel vrijwilligers zich inzetten om het beter te maken.”