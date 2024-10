Koning hoopt dat Russische journalisten ‘hier snel weg kunnen’

Koning Willem-Alexander had donderdag “één wens” voor de Russische journalisten die noodgedwongen in Nederland werken: dat ze weer snel in hun eigen land aan de slag kunnen. “Ik hoop dat jullie hier zo snel mogelijk weg kunnen”, zei hij tegen de redactie van The Moscow Times, die sinds 2022 vanuit het pand van mediaconcern DPG werkt.

De door de Nederlander Derk Sauer opgerichte krant verliet Rusland omdat Sauer het niet langer verantwoord achtte om vanuit Moskou te werken. Dit was onder meer om strenge nieuwe mediaregels die het gebruik van woorden als ‘oorlog’ en ‘invasie’ verboden. In Nederland bood DPG onderdak aan de journalisten van de krant.

Tijdens het bezoek sprak de koning met Sauer en met gevluchte journalisten. Die vertelden de koning dat het werk “zwaar” is. Dat komt onder meer doordat ze hun informatie moeilijk in Rusland krijgen omdat de overheid dat volgens hen blokkeert. “Het is niet meer alleen een oorlog van woorden, maar ook een technologische oorlog.”

Drie criminelen

Ook vertelden de journalisten de koning wat voor straffen sommige journalisten in Rusland hebben gekregen: een journalist deed gewoon zijn werk, maar werd beschuldigd van spionage, aldus een van de gevluchte journalisten. “Ik denk dat u nog nooit in één ruimte met drie criminelen heeft gezeten, want dat zijn wij volgens Rusland”, zei een van hen.

In juli 2024 werd de onafhankelijke krant van Sauer bestempeld als “ongewenste organisatie”. Voor Russen werd het daardoor verboden om voor The Moscow Times te werken of banden mee te hebben. Personeel van The Moscow Times riskeert een celstraf en ook voor lezers is het strafbaar geworden om artikelen van de krant online te delen. “Uiteraard gaan we gewoon door met ons werk: onafhankelijke journalistiek”, reageerde Sauer destijds.