Koning krijgt sjaal op jubileumeditie Leidens Ontzet

Koning Willem-Alexander is donderdag in Leiden voor de viering van Leidens Ontzet. In de Zuid-Hollandse stad wordt elk jaar op 3 oktober feestelijk stilgestaan bij de bevrijding van Leiden van de Spanjaarden. Dit jaar is het een bijzondere editie, want het is 450 jaar geleden dat Leiden werd bevrijd.

De koning kreeg kort na aankomst de speciale 3 oktobersjaal, die hij onder gejuich van het publiek omdeed. Willem-Alexander stapte even later op de boot voor een rondvaart over het Galgewater. Hij had geluk met het weer: een strakblauwe lucht en volop zon. Aan de kant zong een zangkoor zeemansliederen, waaronder Piet Hein.

Na een korte vaartocht over het Galgewater, waarbij hij naar het publiek zwaaide, stapte de koning van de boot om naar zijn volgende bestemming te gaan, museum De Lakenhal.