Koning legt eerste krans bij Airborne-monument

Koning Willem-Alexander heeft zaterdag de eerste krans gelegd bij het Airborne-monument op de Ginkelse Heide. Daar werd herdacht dat in september 1944, tachtig jaar geleden, zo’n 2000 geallieerde parachutisten boven de heide bij Ede werden gedropt. De luchtlandingen waren onderdeel van de bevrijdingsoperatie Market Garden.

Behalve de koning legden Defensieminister Ruben Brekelmans en Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim een krans. Ook waren er kransleggingen van onder anderen de Gelderse commissaris van de Koning Henri Lenferink en burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem.

Koning Willem-Alexander kwam kort voor 11.30 uur aan op het terrein bij het Airborne-monument, om daar de herdenkingsplechtigheid bij te wonen. Bij aankomst klonk applaus van de tienduizenden bezoekers, waarop de koning naar hen zwaaide.

In verband met het warme weer deelt de organisatie van de herdenkingsbijeenkomst flesjes water uit aan genodigden, onder wie een tiental veteranen uit de Tweede Wereldoorlog van wie er een nog in de Slag om Arnhem heeft meegevochten. Voor de veteranen, die allemaal eind 90 of meer dan 100 jaar oud zijn, is een schaduwplek geregeld.