Koning: men probeerde hart uit kerk te rukken met moord op King

De moord op Martin Luther King in 1968 veroorzaakte een grote schok in de Ebenezer-kerk, maar het “hart” werd er nooit uitgerukt. Dat zei koning Willem-Alexander maandag na een bezoek aan de kerk in Atlanta, waar Martin Luther King jarenlang als baptistendominee predikte.

“Het is overduidelijk dat men in 1968 heeft geprobeerd het hart uit de kerk te rukken”, sprak de koning de kerkgangers toe. “Maar de kerk heeft het hart op de juiste plaats.”

In de kerk deelden verschillende mensen hoe ze de filosofie en de methodiek van geweldloosheid van King proberen over te dragen. Onderwerpen als politiegeweld komen regelmatig aan bod in de diensten. King werd in 1968 op 39-jarige leeftijd doodgeschoten.

Willem-Alexander wees erop dat de wereld nog altijd “discriminatie op de arbeidsmarkt en in de samenleving” kent. “Daar moeten we samen aan werken. Wat ik vandaag heb gehoord, is een kracht van positivisme en geweldloosheid.” Koningin Máxima vulde de koning kort aan: “Ik geloof dat een plaats van verdriet is veranderd in een plaats van dankbaarheid en hulp.”