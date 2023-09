Koning Mohammed presenteert plannen wederopbouw aardbevingsgebied

De Marokkaanse koning Mohammed (60) heeft donderdag meer duidelijkheid gegeven over de noodhulp voor het vrijdag door een aardbeving getroffen gebied. Hij had het onder meer over het huisvesten van mensen die door de beving dakloos zijn geworden en de zorg voor weeskinderen, meldt staatspersbureau MAP.

De koning zou opdracht hebben gegeven om de bewoners van zo’n 50.000 beschadigde woningen onder te brengen in noodopvanglocaties, maar ook een vergoeding van 30.000 dirham per huishouden (omgerekend zo’n 2700 euro) uit te betalen. Daarnaast zijn er plannen gemaakt voor de wederopbouw van getroffen gebieden. Mensen met een onherstelbare woning krijgen 140.000 dirham (ruim 12.000 euro). Voor huizen die nog hersteld kunnen worden, stellen de autoriteiten 80.000 dirham (zo’n 7400 euro) per woning beschikbaar.

Weeskinderen

De koning benadrukte verder het belang van de zorg voor weeskinderen. Zijn dringende verzoek is om kinderen die door de aardbeving wees zijn geworden, “te registreren” en hen de status van “erfgenamen van de natie” toe te kennen. Hiermee komt volgens een wet uit 1999 de volledige zorg voor deze kinderen tot ze volwassen zijn voor rekening van de staat.

Het dodental van de beving, waarvan het epicentrum in de zuidelijke provincie Al Haouz lag, is volgens de laatste cijfers gestegen tot 2946. Ook raakten zeker 5974 personen gewond.