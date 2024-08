Koning Mohammed verleent op Dag van de Jeugd 708 keer gratie

De Marokkaanse koning Mohammed heeft op de Dag van de Jeugd, een nationale feestdag die woensdag samenvalt met zijn verjaardag, aan 708 personen gratie verleend. Dat meldt staatspersbureau MAP. Eerder deze week pakte de 61-jarige vorst groots uit met een koninklijk pardon waar duizenden cannabistelers van profiteerden.

Van de groep die nu in aanmerking komt voor vrijlating, komen 474 gedetineerden vervroegd vrij. De overige 234 personen zitten nog niet vast, maar hun gevangenisstraf wordt kwijtgescholden, ingekort of met een geldboete afgedaan.

Maandag verleende de koning al gratie aan 4381 personen die zijn veroordeeld voor of in verband worden gebracht met zaken die verband houden met cannabisteelt. Volgens media in het land heeft de keuze voor die specifieke groep te maken met de gedeeltelijke legalisering van cannabisteelt. Hiervoor werd in 2021 een wet aangenomen die voorziet in de vergunde productie voor de farmaceutische industrie. De teelt voor recreatief gebruik blijft nog steeds verboden.

Dit gratiebesluit kwam maandag een dag voor de viering van de Dag van de Revolutie van de Koning en het Volk. Op die dag wordt jaarlijks stilgestaan bij het begin van de onafhankelijkheidsstrijd van de grootvader van de huidige koning, sultan Mohammed V.