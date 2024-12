Koning Mohammed VI stelt toezichthouders aan voor WK 2030

De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft woensdag tijdens de ministerraad opdracht gegeven tot oprichting van een toezichthoudende commissie voor de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal in 2030. Dat meldt staatspersbureau MAP.

De commissie zal bestaan uit een afvaardiging vanuit de regering, het maatschappelijk middenveld, en experts afkomstig uit de Marokkaanse diaspora en het Afrikaanse continent, staat in een verklaring. Het orgaan is in het leven geroepen om toe te zien op “het in gereedheid brengen van de stadions, de uitbreiding en renovatie van luchthavens van de zes gaststeden en het verbeteren van het wegennet”.

Wanneer de commissie er komt en hoeveel leden deze telt, is niet bekendgemaakt.

Vorig jaar maakte de FIFA bekend dat het toernooi in Spanje, Portugal en Marokko gehouden wordt. Vanwege het 100-jarig bestaan van het WK, worden de eerste drie wedstrijden in respectievelijk Uruguay, Argentinië en Paraguay afgewerkt. De allereerste editie van het evenement vond in 1930 plaats in Uruguay.