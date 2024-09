Koning onderstreept belang Raad van State tijdens diner

Koning Willem-Alexander heeft tijdens een diner voor leden van de Raad van State het belang van het instituut onderstreept. Tijdens zijn speech op Paleis Noordeinde zei de koning dat de Raad van State “door sommigen nog wel eens gezien wordt als een deftig instituut dat enigszins verheven is boven de dagelijkse praktijk”, maar dat dit een misvatting is.

“Nou ja… enige deftigheid kan de Raad misschien niet worden ontzegd. Maar voor wat betreft die dagelijkse praktijk is het beeld echt onterecht. Want als er één instituut in contact staat met het dagelijks leven van burgers, dan is het wel de Raad van State. En dat geldt voor beide afdelingen”, vindt de koning.

De Raad van State is een belangrijk adviesorgaan voor het kabinet en tegelijkertijd de hoogste bestuursrechter van het land. Willem-Alexander is voorzitter.

De koning en koningin organiseren elke twee jaar een diner voor de leden van de Raad van State. Ook prinses Amalia at woensdag mee. Zij nam na haar 18e verjaardag zitting in de Raad van State.