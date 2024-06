Koning: ook koloniale uitbuiting hoort bij geschiedenis Nederland

Ook “koloniale uitbuiting” is een onderdeel van de geschiedenis van Nederland. Dat zei koning Willem-Alexander maandag aan het eind van zijn bezoek aan Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia. Het bezoek werd afgesloten met de tentoonstelling Dutch Art in a Global Age, waar werken van verschillende Nederlandse kunstenaars uit de 17e eeuw te zien zijn, waaronder Rembrandt, Jacob van Ruisdael en Frans Hals.

“Een tijd waarin de kunsten en de economie tot ongekende bloei kwamen. Maar ook een tijd waarin koloniale uitbuiting diepe wonden sloeg”, sprak de koning. “Ook dat hoort bij ons verhaal. Kenmerkend voor een vrije en open samenleving is dat je leert van het verleden en al je energie richt op het bouwen van een betere toekomst. Ons bezoek staat in dát teken, want een betere toekomst bouw je niet alleen.”

Het koningspaar bezocht in Atlanta onder meer het Martin Luther King Center. Daar zei Bernice King, de dochter van Martin Luther King, dat ze “geïnspireerd” was door de slavernij-excuses van koning Willem-Alexander. “We hopen dat mensen in de toekomst samen hun land vooruit helpen, in termen van de verontschuldiging en berouw rond het slavernijverleden. We waarderen die excuses enorm en zijn er erg door geïnspireerd”, sprak Bernice het koningspaar toe.

Koning Willem-Alexander bood in juli vorig jaar zijn excuses aan voor de rol van Nederland in het slavernijverleden, precies 150 jaar nadat hier feitelijk een einde aan kwam. Hij vroeg ook om “vergiffenis” voor de rol van het Koninklijk Huis in deze geschiedenis.