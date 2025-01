Koning opent nieuw gebouw Nederlandse ambassade in Brussel

Koning Willem-Alexander opent op donderdag 23 januari in Brussel de nieuwe huisvesting van de Nederlandse ambassade in België en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie (PV EU). Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekendgemaakt. Aansluitend brengt de koning een bezoek aan het Europagebouw, waar hij een ontmoeting heeft met António Costa, de voorzitter van de Europese Raad.

Het nieuwe pand van de ambassade ligt centraal in de Europese wijk van Brussel, in de buurt van de ambassades van andere lidstaten. In het gebouw werken ongeveer tweehonderd medewerkers. Na de opening krijgt Willem-Alexander een rondleiding door het gebouw. Tijdens die rondleiding vertellen medewerkers over hun werkzaamheden als belangenbehartiger namens Nederland bij de EU in België.

De PV EU behartigt de Nederlandse belangen in de Europese Unie. Daar werken vertegenwoordigers van de verschillende ministeries die onderhandelen over Europese wet- en regelgeving en de contacten onderhouden met Europese instellingen en de andere lidstaten.