Koning over vapen: is helemaal nieuw voor mij

Voor koning Willem-Alexander is de vape “helemaal nieuw”, zo zei hij woensdagmiddag tijdens een bezoek aan het Tabor College Oscar Romero in Hoorn. Daar sprak hij over onder meer vapen en roken.

“Ik zie het nooit”, zei de koning, tijdens een gesprek met leerlingen, docenten, adviseurs en de conciërge van de school. Staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd, Preventie en Sport) leidde het bezoek in Hoorn. Hij legde de koning uit waarin een vape verschilt van andere elektronische sigaretten.

Tijdens het gesprek over vapen en roken kregen de staatssecretaris en de koning uitleg over het beleid van de school rond middelengebruik. Een leerling vertelde eerlijk dat hij weleens vapet. Een andere leerling rookt. Zij legden Karremans en de koning uit dat roken cooler is onder leerlingen dan vapen.

Gezonde School

De koning werd bij het begin van het bezoek met applaus en gejoel van tientallen leerlingen ontvangen op het schoolplein van het college. Hij en de staatssecretaris woonden tijdens het programma een les Kracht in Controle bij, waar de leerlingen werken aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook brachten ze een bezoek aan de sportzaal en de fitnesszaal, waar leerlingen aan het sporten waren en gingen ze in gesprek met leerlingen en medewerkers over de rol van gezonde voeding, weerbaarheid en welbevinden van leerlingen.

Het Tabor College Oscar Romero in Hoorn is een zogenoemde Gezonde School, wat wil zeggen dat de school extra aandacht besteedt aan gezondheid en levensstijl.