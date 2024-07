Koning praat met boeren over kwesties op platteland

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag in Woerden een bezoek gebracht aan melkveebedrijf BoerBert. Hij ging daar in gesprek met boeren over actuele kwesties die op het platteland spelen, zoals biodiversiteit en bodemdaling. Het gesprek vond plaats in de stallen van het bedrijf.

Willem-Alexander werd bij de stallen begroet door de eigenaren van BoerBert en hun zoontjes. “De jonge Boer Bert”, zei de koning toen hij het gezelschap zag. Voor de jonge Gijs was niet alleen de komst van de koning bijzonder. Hij vierde ook zijn zesde verjaardag.

BoerBert is niet alleen een melkveehouderij. Het is ook een zorgboerderij en een dagbesteding en er is verder een boerderijwinkel en peuterspeelzaal.