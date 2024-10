Koning praat met onderzoekers over belang Friese taal

Koning Willem-Alexander heeft woensdagochtend met een aantal taalonderzoekers en bestuurders gesproken over het belang van de Friese taal. Tijdens het gesprek vroeg de koning hoe de contacten met de Friese delen van Duitsland en Denemarken verlopen. Hij was ook benieuwd naar de status van andere minderheidstalen in Europa.

Willem-Alexander vroeg ook naar de talen in het Caribisch deel van het Koninkrijk en de vergelijking tussen Papiaments en Fries. Commissaris van de Koning Arno Brok zei dat er veel samenwerking is tussen Bonaire en Friesland over de ontwikkeling van het Papiaments.

De koning probeerde continu Frysk en Fryslân te zeggen, maar uitte zich niet in het Fries.

Bij de uitleg over het redelijk nieuwe online Friese rijmwoordenboek, vroeg de koning naar het gebruik voor sinterklaasgedichten. Verder werd veel gesproken over de ontwikkeling van het Fries en hoe nieuwe technologieën zoals AI daarmee kunnen helpen.