Koning reikt Eremedaille uit aan Richard Krajicek

Richard Krajicek heeft maandag op Paleis Noordeinde uit handen van koning Willem-Alexander de Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft van de Huisorde van Oranje ontvangen. De voormalige toptennisser (52) ontving de onderscheiding voor zijn jarenlange maatschappelijke inzet, onder meer via de Krajicek Foundation.

Met de Krajicek Foundation zet de eenmalige Wimbledonwinnaar zich in voor de ontwikkeling van een gezonde levensstijl voor jongeren. Jaarlijks organiseert de Krajicek Foundation in samenwerking met diverse partners de Koningsspelen. In 2013 was Krajicek als lid van het Nationaal Comité Inhuldiging een van de initiatiefnemers van dit sportevenement, waar jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen kinderen aan meedoen.

Op foto’s van de overhandiging van de Eremedaille is te zien dat Krajicek zijn vrouw, schrijfster Daphne Deckers, had meegenomen naar het paleis. Ook koningin Máxima was in de balkonkamer van Noordeinde aanwezig om met de tennisser, zijn vrouw en de koning het glas te heffen op de uitreiking van de onderscheiding.