Koning Salman betaalt voor 2000 Palestijnen pelgrimage naar Mekka

De Saudische koning Salman heeft opdracht gegeven om, boven het eerder uitgenodigde aantal van duizend Palestijnen, er nog eens duizend uit te nodigen voor de jaarlijkse pelgrimstocht (hadj) naar de voor moslims heilige plaats Mekka. Dat meldt staatspersbureau SPA zondag. In een verklaring staat dat de genodigden, net als de eerste groep, familieleden zijn van gedode, gewonde of door Israël gevangen gehouden Palestijnen.

Salman ziet in het uitnodigen van deze specifieke groep bedevaartgangers een “verlichting voor wat het Palestijnse volk momenteel in Gaza doormaakt”.

Ook tijdens de vorige hadj deed de 88-jarige vorst een dergelijke geste, toen nog duizend Palestijnen een uitnodiging ontvingen. Het initiatief is onderdeel van het Hajj Guests Program en wordt uitgevoerd door het ministerie van Religieuze Zaken. Dit jaar krijgen in totaal 3322 moslims van over de hele wereld de kans om kosteloos de bedevaartstocht te doen.

Aan de hadj nemen, net als vorig jaar, ongeveer 2 miljoen moslims deel. Er zijn inmiddels al zeker 1,2 miljoen bedevaartgangers gearriveerd in Saudi-Arabië. De hadj begint op 14 juni en duurt tot 19 juni.