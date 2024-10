Koning sluit bezoek Leeuwarden af met gesprek over belang Fries

Koning Willem-Alexander heeft zijn bezoek aan de Friese hoofdstad Leeuwarden afgesloten met een gesprek over het belang van de Friese taal in verschillende sectoren. Hij zat aan tafel met medewerkers van taal- en cultuurcentrum Afúk, een rechter, een politiemedewerkster en iemand uit de zorg.

Volgens de politie- en zorgmedewerksters is het van belang om in ieder geval Fries te kunnen verstaan. “Dat kan iemand al zoveel rust geven.” Voor mensen in verzorgingshuizen die hun hele leven Fries hebben gesproken, is het fijn als de medewerkers ook Fries spreken en dan bij voorkeur nog het lokale dialect, zei Jessica Marinus van GGZ Fryslân. In Friesland worden zestien verschillende dialecten van het Fries gesproken.

Bij een gesprek over het verspreiden van kinderboeken, was de koning benieuwd naar de lees- en taalvaardigheid van kinderen in het Fries. “Want dat is overal in Nederland een probleem.” Ambassadeur van de Friese kinderboeken Tialda Hoogeveen zei dat het inderdaad een probleem is. “Daarom adviseer ik kinderen om het zoveel mogelijk te doen.”

Het is volgens Hoogeveen ook nodig voor kinderen om Fries in ieder geval te verstaan. “Anders worden kinderen wellicht buitengesloten op het schoolplein, omdat de rest wel Fries spreekt.” De koning begreep het belang van Friese kinderboeken. Hij kreeg zelf nog het kinderboek Kening & Kening (Koning & Koning) mee aan het einde van zijn bezoek.