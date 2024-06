Koning spreekt bij twintigste editie van Veteranendag

In Den Haag wordt zaterdag de twintigste editie van de Veteranendag gehouden. Ruim veertig veteranen krijgen een medaille. Koning Willem-Alexander opent de dag met een toespraak in de Koninklijke Schouwburg.

Later op de dag krijgen de veteranen voor de deur van museum Escher in Het Paleis een medaille uitgereikt. Zes veteranen krijgen dit jaar een onderscheiding uit handen van onder meer scheidend premier Mark Rutte en demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren. Zo krijgt een veteraan die in 1979 in Libanon als chauffeur over een landmijn reed, waarbij zijn bijrijder het leven liet, het ‘Draaginsigne Gewonden’. “Hij houdt tot op de dag van vandaag contact met de moeder van de kameraad die hij verloor”, schrijft de organisatie over hem.

De overige veteranen krijgen hun medaille uit handen van andere veteranen. Na de uitreiking neemt de koning zoals gewoonlijk een defilé af.

Veteranendag is volgens de Rijksoverheid “een eerbetoon aan alle veteranen die zich van de Tweede Wereldoorlog tot en met de missies van nu hebben ingezet”. Doel is het bevorderen van de “maatschappelijke erkenning en waardering” voor veteranen. Het evenement trekt volgens de organisatie jaarlijks zo’n 90.000 bezoekers.