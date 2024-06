Koning trots op Nederlandse supporters bij EK voetbal

Koning Willem-Alexander is te spreken over hoe Nederlandse supporters zich tot nu toe gedragen tijdens het EK voetbal in Duitsland. “De hele wereld ziet dat Nederlandse fans zich heel keurig gedragen hebben, daar kan je echt trots op zijn”, zei de vorst voor de camera van De Telegraaf.

De koning wenste Oranje ook veel succes met de wedstrijd tegen Frankrijk op vrijdag. “Zet hem op en maak er een hele mooie pot van. Laat televisiekijkend Nederland genieten, laat het stadion genieten.”

Of Willem-Alexander het Nederlandse elftal ook nog in Duitsland gaat aanmoedigen, is nog niet bekendgemaakt. Meerdere andere vorsten hebben wel al aangekondigd naar het toernooi te komen. Zo zijn de Deense koning Frederik en de Britse prins William donderdag bij de wedstrijd van Denemarken tegen Engeland en moedigt de Spaanse koning Felipe zijn landgenoten later op de avond op de tribune aan als zij tegen Italië spelen. De Belgische koning Filip woont zaterdag het duel van België tegen Roemenië bij.