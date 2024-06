Koning wil koloniaal verleden Nederland in VS ‘onder ogen zien’

Koning Willem-Alexander vindt het belangrijk dat men de rol van Nederland in het koloniale verleden onder ogen ziet. Dat zei hij woensdag in zijn toespraak tijdens een bezoek aan gouverneur Kathy Hochul van New York in de stad Albany. De koning wil “met eerlijkheid en openheid” het gezamenlijke verleden onder ogen zien, zo sprak hij.

De koning noemt het “een bijzondere ervaring” om in de staat New York te zijn, vierhonderd jaar “nadat de eerste kolonisten uit Nederland” aan land kwamen met het schip Nieuw-Amsterdam. Een deel daarvan reisde door naar het huidige Albany. “Over de invloed van de Nederlanders op dit gebied is heel veel geschreven. En vaak in relatief gunstige bewoordingen.” De koning noemt daarbij een voorbeeld van historicus Russell Shorto, die de zeventiende-eeuwse Nederlandse Republiek “de meest progressieve en cultureel diverse gemeenschap in Europa” noemt.

“Maar we weten dat dit beeld de werkelijkheid niet volledig recht doet. We beseffen dat het perspectief van de oorspronkelijke bewoners heel anders was”, vervolgt de koning. “Zij kregen te maken met ingrijpende inbreuken op hun manier van leven en hun vrijheden. Hun nazaten vragen daar terecht aandacht voor.”

Het is niet de eerste keer tijdens het bezoek aan de Verenigde Staten dat de rol van Nederland in het koloniale verleden wordt belicht. Bernice King, de dochter van Martin Luther King, zei maandag dat ze “geïnspireerd” is door de slavernij-excuses van koning Willem-Alexander. De koning bood in juli vorig jaar zijn excuses aan voor de rol van Nederland in het slavernijverleden, precies 150 jaar nadat hier feitelijk een einde aan was gekomen. Hij vroeg ook om “vergiffenis” voor de rol van het Koninklijk Huis in deze geschiedenis.