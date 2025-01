Koning Willem-Alexander bezoekt Europol in Den Haag

Koning Willem-Alexander is vrijdag in Den Haag voor een bezoek aan de Europese politiedienst Europol. De koning werd bij aankomst bij het hoofdkwartier van Europol welkom geheten door topvrouw Catherine De Bolle.

De koning bezoekt Europol in het kader van het 25-jarig bestaan. De organisatie vierde die mijlpaal al in 2024. Volgens een woordvoerder van Europol is het de eerste keer dat Willem-Alexander het hoofdkantoor in Den Haag bezoekt. Zijn moeder, prinses Beatrix, opende het pand aan de Eisenhowerlaan in 2011.

Europol helpt bij het voorkomen en bestrijden van zware georganiseerde misdaad, cybercriminaliteit en terrorisme. Willem-Alexander gaat onder meer langs bij het Operational and Analysis Centre en kijkt mee de informatie die daar binnenkomt. Ook spreekt hij met medewerkers die zich bezighouden met de bestrijding van drugshandel en mensenhandel.