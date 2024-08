Koning Willem-Alexander bij herdenking Operatie Market Garden

Koning Willem-Alexander is op zaterdag 21 september aanwezig bij de Airborne Luchtlandingen en Herdenking op de Ginkelse Heide bij Ede. Tijdens de jaarlijkse herdenking wordt Market Garden herdacht, de luchtlandingsoperatie die plaatsvond op 18 september 1944. De koning is er dit jaar bij om tachtig jaar vrijheid.

De koning woont die middag de herdenkingsbijeenkomst op de Ginkelse Heide bij en legt de eerste krans bij het Airborne monument. Daarna ontmoet hij enkele veteranen die in 1944 deelnamen aan Operatie Market Garden. Voor en na de herdenkingsbijeenkomst eren honderden parachutisten hun voorgangers met luchtlandingen.

Op 18 september 1944 landden ruim 2000 geallieerde parachutisten op de Ginkelse Heide als onderdeel van Operatie Market Garden, een van de grootste luchtlandingsoperaties ooit waaraan meer dan 35.000 Britse, Amerikaanse en Poolse troepen deelnamen. De troepen begonnen aan een gewaagd offensief om de grote rivieren in Nederland over te steken. De operatie stokte omdat de geallieerden de brug over de Rijn bij Arnhem niet in handen konden krijgen. Nederland boven de grote rivieren, inclusief Arnhem, moest nog tot in 1945 wachten op de bevrijding.

Op verschillende momenten en plaatsen in Nederland wordt in 2024 en 2025 tachtig jaar vrijheid gevierd en herdacht. Leden van het Koninklijk Huis wonen in het lustrumjaar diverse vieringen en herdenkingen bij.