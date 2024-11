Koning Willem-Alexander dineert met Deens koningspaar

Koning Willem-Alexander begint zijn driedaagse bezoek aan Denemarken en Noorwegen maandagavond in Kopenhagen. Op paleis Amalienborg in Kopenhagen dineert hij met de Deense koning Frederik en zijn vrouw koningin Mary, meldt het hof in Denemarken.

De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt dat Willem-Alexander is uitgenodigd. Het gaat om een privébezoek.

Dinsdag begint het officiële programma van de reis van Willem-Alexander. De trip staat in het teken van waterstof en het energiesysteem van de toekomst. In Kopenhagen, Bergen en Oslo bezoekt de koning verschillende waterstofprojecten en neemt hij deel aan gesprekken over waterstofsamenwerking tussen de Scandinavische landen en Nederland.