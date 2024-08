Koning Willem-Alexander drinkt uit historische beker in Veere

Koning Willem-Alexander heeft op het bordes van het Oude Stadhuis in Veere een slok genomen uit een historische vergulde zilveren beker. Traditie schrijft voor dat alleen de Markies van Veere en Vlissingen uit deze beker mag drinken, een titel die Willem-Alexander van zijn moeder overnam toen hij in 2013 koning werd. Traditioneel was de beker gevuld met chablis, een droge witte wijn.

“Op het welvaren van Veere!”, riep koning Willem-Alexander voor hij een slok uit de beker nam. “Hulde!”, reageerde Frederiek Schouwenaar, de burgemeester van Veere, die naast hem stond. De honderden belangstellenden, die zich voor het Oude Stadhuis hadden verzameld, applaudisseerden na de heildronk van de koning.

Hoewel het gebruik wil dat alleen de regerend vorst uit de beker mag drinken, was het dinsdag niet de eerste keer dat Willem-Alexander uit de beker dronk. In 1996, toen hij nog kroonprins was, deed hij het ook al eens, toen ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Veere. Daar refereerde burgemeester Schouwenaar kort aan.

Titel

De beker is in de 16e eeuw in opdracht van keizer Karel V gemaakt en door Maximiliaan van Bourgondië aan de stad geschonken. Het Markizaat Veere werd in 1795 opgeheven. Sinds 1813 is de historische titel verbonden aan de koning of koningin der Nederlanden.

Het bezoek aan Veere was de derde stop van het streekbezoek dat het koningspaar dinsdag brengt aan Walcheren.