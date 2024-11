Koning Willem-Alexander duidt waterstofeconomie met sprookjes

Koning Willem-Alexander heeft de economie rond waterstof geduid aan de hand van enkele sprookjes van de beroemde Deense verhalenschrijver Hans Christian Andersen. Hij deed dat in een toespraak bij een zakenconferentie in Kopenhagen over de Deens-Nederlandse samenwerking op het gebied van waterstof.

Volgens de koning is de transitie naar een duurzaam energiesysteem “nodig en zelfs onvermijdelijk”. Tegelijkertijd ziet hij ook een “weerbarstige praktijk”. “De noodzakelijke investeringen zijn fors, de middelen begrensd en de internationale situatie is onbestendig. In zekere zin is dit een avontuur zonder garantie op onmiddellijk succes”, aldus de koning.

“Hier in Denemarken, het land van Hans Christian Andersen, is de verleiding groot om een vergelijking te maken met zijn beroemde verhalen”, zei de koning, waarna hij de sprookjes in zijn verhaal betrok. Hij stelde dat er mensen zijn die de waterstofeconomie zien als het sprookje De nieuwe kleren van de keizer. “Als iets irreëels. Als iets waar mensen in zeggen te geloven, tegen beter weten in.” Ook Het meisje met de zwavelstokjes werd genoemd. “Als een verhaal waarin hoopvol steeds weer nieuwe lichtjes worden ontstoken, maar dat uiteindelijk verdrietig afloopt.”

Het lelijke eendje

Zelf zei de koning vooral parallellen te zien tussen de waterstofeconomie en het sprookje van Het lelijke eendje. Daarop werd er in de zaal van Dansk Industri door de aanwezigen gegniffeld. “Het is een verhaal over de moeilijke weg naar volwassenheid. Het eendje wordt geconfronteerd met hindernissen en tegenslagen”, zei de koning. “Maar uiteindelijk heeft de natuur zijn loop en groeit hij uit tot een prachtige zwaan.”

De koning stelde dat internationale samenwerking op het gebied van groene waterstof van groot belang is. Ook zei hij onder de indruk te zijn van de Deense vorderingen op dat gebied. “Uw land behoort tot de voorlopers en heeft grote plannen. Maar u kunt het niet alleen. Om groene waterstof te laten doorbreken, hebben wij elkaar heel hard nodig.” Hij riep de Deense ondernemers op om in hun zoektocht “naar betrouwbare afzetmarkten voor het toekomstige overschot aan duurzame energie” ook naar Nederland te kijken.

Na afloop van de toespraak werd een aantal memoranda van overeenstemming (MOU) ondertekend. De Nederlandse minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei, die met de koning is meegereisd, tekende een overeenstemming om de bilaterale samenwerking tussen Nederland en Denemarken op het gebied van hernieuwbare waterstof te versterken.