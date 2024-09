Koning Willem-Alexander erkent ‘veeleisend’ werk van kabinet

Koning Willem-Alexander erkent dat het werk van het kabinet “veeleisend” is. Dat zei hij dinsdagavond in een toespraak tijdens een diner met alle bewindspersonen van het kabinet-Schoof en hun partners op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Het kabinet is volgens de koning aangetreden in een “buitengewoon turbulente” tijd. “Ons land is met duizenden draden verbonden met het buitenland en gebeurtenissen elders hebben een grote impact op de veiligheid, welvaart en sociale verhoudingen hier. Spanningen en conflicten op duizenden kilometers van onze grenzen zijn voelbaar in onze stadswijken.”

Volgens Willem-Alexander getuigt het “van moed en verantwoordelijkheidsgevoel” om “in deze tijd te kiezen voor de publieke zaak en voor het openbaar bestuur”. Een keuze waar de koning “respect en waardering” voor heeft. “Er zijn zóveel hardnekkige kwesties die om uw aandacht vragen. Vrede en veiligheid, wonen, migratie, klimaat, landbouw, duurzame groei. En zeker ook het versterken van het kwetsbare vertrouwen tussen burgers en hun overheid.”

De steun van partners en dierbaren is belangrijk bij hun werk, vindt de koning. “Politiek kan hard zijn, maar met liefdevolle mensen om je heen – familie en vrienden – lukt het ook onder druk om gezond en positief te blijven. Dat wensen wij u allen van ganser harte toe.”