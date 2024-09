Koning Willem-Alexander naar herdenking razzia van Putten

Koning Willem-Alexander is op 2 oktober aanwezig bij de 80e herdenking van de razzia van Putten. De koning woont een herdenkingsbijeenkomst bij in de Oude Kerk en spreekt met nabestaanden, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekend. De koning loopt ook mee in de stille tocht naar het monument De Treurende Weduwe en is daar aanwezig bij de herdenking.

In het Gelderse Putten voerden de Duitse bezetters op 1 en 2 oktober 1944 een razzia uit. Een groot deel van de mannelijke inwoners van Putten werd afgevoerd naar verschillende concentratiekampen. Op 2 oktober organiseert de gemeente Putten elk jaar in samenwerking met Stichting Oktober 44 de herdenking van de razzia.

In Nederland wordt op verschillende momenten en plaatsen tachtig jaar vrijheid gevierd. Leden van het koningshuis spelen daarin een rol en wonen diverse vieringen en herdenkingen bij.