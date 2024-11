Koning Willem-Alexander: niet wegkijken bij antisemitisch gedrag

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag gesproken met de Israëlische president Isaac Herzog naar aanleiding van de rellen die in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam hebben plaatsgevonden. In een bericht op sociale media deelt de koning geschokt te zijn door de gebeurtenissen.

“Zojuist heb ik met president Herzog gesproken over de gebeurtenissen gisteravond in Amsterdam. Ik heb hem gezegd hoezeer mijn vrouw en ik geschokt zijn door het geweld tegen Israëlische supporters die te gast zijn in ons land”, aldus koning Willem-Alexander. “Wij mogen niet wegkijken bij antisemitisch gedrag in onze straten. Onze geschiedenis heeft ons geleerd hoe intimidatie van kwaad tot erger gaat, met gruwelijke gevolgen. Joden moeten zich veilig kunnen voelen in Nederland, overal en altijd. Wij slaan onze armen om hen heen en laten hen niet los.”

Supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv werden donderdagavond aangevallen in Amsterdam. De politie heeft daarbij 62 mensen opgepakt. Enkele slachtoffers moesten worden behandeld in het ziekenhuis.