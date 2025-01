Koning Willem-Alexander opent nieuw gebouw ambassade Brussel

Koning Willem-Alexander heeft donderdag in Brussel het nieuwe gebouw van de Nederlandse ambassade geopend. In het pand huist ook de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie.

Het nieuwe gebouw is klimaatneutraal en is de werkplek van ongeveer tweehonderd medewerkers. Het pand is tevens de plek waar alle Nederlandse ambtelijke vertegenwoordigers terechtkunnen die deelnemen aan EU-overleggen in Brussel. Ook worden er publieksbijeenkomsten en ontvangsten georganiseerd.

De koning kreeg na de opening een rondleiding door het gebouw. Medewerkers vertelden hem daarbij over duurzaam bouwen en werken, over het interieurontwerp van het pand en over de kunstcollectie.