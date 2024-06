Koning Willem-Alexander prijst bemiddelende rol van Qatar

Koning Willem-Alexander prijst de wijze waarop Qatar “als bemiddelaar” optreedt bij internationale conflicten. Dat zei de vorst maandag in een toespraak bij een lunch tijdens het officiële bezoek van de emir van Qatar.

“Qatar heeft zich bewezen als een stabiele steunpilaar van de internationale rechtsorde en een betrokken partner binnen de multilaterale instellingen. Als bemiddelaar heeft uw land een grote staat van dienst. Niet alleen in uw eigen regio, maar ook in Latijns-Amerika, Afrika en Europa”, zei de koning tijdens de lunch op Paleis Noordeinde. “U komt in actie bij internationale spanningen en probeert strijdende partijen bij elkaar te brengen. In het bittere conflict tussen Israël en Hamas, dat met zóveel gruwelijkheden gepaard gaat, blijft u onvermoeibaar zoeken naar manieren om het geweld te beëindigen. Qatar en Nederland streven hetzelfde doel na: vrede in de regio.”

Volgens Willem-Alexander hebben Qatar en Nederland samen “veel te bieden” aan de wereld. “In de wereldpolitiek is het net als in de paardensport. Uiteindelijk komt het aan op snelheid, interactie en uithoudingsvermogen. En daarin blinken we uit!”