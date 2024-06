Koning Willem-Alexander vliegt mee in gevechtshelikopter

Koning Willem-Alexander heeft woensdag de helikopteroefening TAC Blaze bezocht in het Verenigd Koninkrijk. De koning vloog zelf mee in een Apache gevechtshelikopter om een indruk te krijgen van een trainingsvlucht.

De koning kreeg op Carlisle Airport uitleg over het doel en belang van de oefening en sprak ook onder meer met gevechtsvliegers en medewerkers van ondersteunende diensten over hun werkzaamheden.

De oefening van het Defensie Helikopter Commando staat in het teken van trainen in tactisch laagvliegen bij radardreiging en het ontwijken van vijandelijke radarsystemen. Aan de oefening nemen in totaal tien Apache gevechtshelikopters en Chinook en Cougar transporthelikopters deel, met daarbij een luchtmachtdetachement van zo’n vierhonderd militairen. Daarnaast wordt de oefening ondersteund door luchtmachtreservisten en militairen van 11 Luchtmobiele Brigade.