Koning Willem-Alexander wenst de bewindslieden in het kabinet-Schoof “heel veel wijsheid toe in uw veeleisende ambt”. Dat zei hij aan het einde van de beëdiging in de Oranjezaal in paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

De koning nam daarvoor eerst de eed af bij premier Dick Schoof en vervolgens de eed of belofte bij de vijftien ministers en dertien staatssecretarissen.

De bewindslieden gaan later op dinsdagochtend op het bordes met Willem-Alexander op de foto.