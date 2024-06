Koning Willem-Alexander ziet kunstwerken van dak paleis op de Dam

Koning Willem-Alexander opende donderdag in het Koninklijk Paleis in Amsterdam een tentoonstelling waar beelden te zien zijn die normaal op het dak van het paleis aan de Dam te staan. De koning maakte als eerste bezoeker een rondje langs de kunstwerken.

Een van de eerste items die de koning zag, was een metershoge keizerskroon. Het koperen werk stond tot vorige week nog op het dak van het paleis. Dat de kroon nog gerestaureerd moet worden, is goed te zien: er zitten scheuren en gaten in en door oxidatie is de kroon groen verkleurd. Als het straks, net als de drie andere kronen van het dak, weer op het paleis staat, zal de keizerskroon door onder meer een laagje bladgoud weer glanzen.

Al wel gerestaureerd is de windvaan, zag ook de koning. De vergulde windwijzer valt op in de gangen rond de Burgerzaal van het paleis. De bijna twee meter hoge windwijzer stamt uit 1665 en werd eind vorig jaar na honderd jaar van het dak gehaald om opgeknapt te worden. Het kunstwerk in de vorm van een koggeschip bevindt zich normaal op zestig meter hoogte en is daarmee ook straks weer het hoogste punt van het paleis.

Prudentia

Het grootste item van de tentoonstelling is Prudentia, die normaal aan de Dam-kant op het dak staat. Het koperen beeld is bijna vier meter hoog en weegt 3000 kilo. De conservator van de tentoonstelling vroeg de koning en de genodigden dan ook om bij het zien van het beeld even aan de mensen te denken die het hier binnen hebben neergezet. Met de restauratie van het beeld staat Prudentia, met slang en spiegel, voor het eerst sinds de 17e eeuw weer op de grond. Het beeld is inmiddels gerestaureerd, en heeft daardoor haar originele donkere kleur weer terug.

‘Hoog! Kijk omhoog. Een dak vol verhalen’ zoals de tentoonstelling heet, is tot 22 september dagelijks te bezoeken. De restauratie van het paleisdak wordt uitgevoerd in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf, dat eigenaar is van het rijksmonument en is volgens de planning in de loop van 2026 klaar.