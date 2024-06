Koning woensdag bij helikopteroefening in Verenigd Koninkrijk

Koning Willem-Alexander is woensdag 19 juni aanwezig bij de helikopteroefening TAC Blaze UK in het Verenigd Koninkrijk. De oefening op Carlisle Airport, in het noorden van Engeland, richt zich volgens de Rijksvoorlichtingsdienst op het trainen in tactisch laagvliegen bij radardreiging en het ontwijken van vijandelijke radarsystemen.

Willem-Alexander krijgt uitleg over het doel en het belang van de oefening. Aansluitend vliegt hij in een Apache-gevechtshelikopter mee om een indruk te krijgen van een trainingsvlucht. De koning spreekt daarnaast met gevechtsvliegers en medewerkers van ondersteunende diensten over hun werkzaamheden.

Er nemen tien Apache-gevechtshelikopters, Chinook- en Cougar-transporthelikopters deel. Zo’n vierhonderd militairen van de luchtmacht doen mee aan de training.