Koningen krijgen ruimtefoto’s van eigen geboorteplaats

Koning Willem-Alexander en de Spaanse koning Felipe hebben donderdag allebei een vanuit de ruimte gemaakte foto gekregen van hun geboorteplaats. De vorsten kregen de ingelijste afbeeldingen van respectievelijk Utrecht en Madrid bij hun bezoek aan het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk.

Even daarvoor kregen Willem-Alexander en Felipe een rondleiding in het testcentrum van het ruimtecentrum, door medewerkers van ESTEC ook wel ’the closest place to space on earth’ genoemd. Gekleed in speciale stofvrije jassen kregen de koningen er uitleg over Hera, een satelliet die in oktober de ruimte in zal gaan om onderzoek te doen naar asteroïden en hoe de aarde daar in de toekomst tegen beschermd kan worden.

Het bezoek aan ESTEC maakt deel uit van het staatsbezoek dat de Spaanse koning en zijn vrouw deze week aan Nederland brengen. Spanje en Nederland zijn allebei medeoprichter van het Europese ruimteagentschap ESA, dat sinds 1975 bestaat. De landen werken dan ook samen aan diverse projecten, waaronder Hera. Over een selectie van andere gezamenlijke projecten gaven de daarbij betrokken medewerkers van ESTEC donderdag ook uitleg aan de vorsten.