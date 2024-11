Koningen maken vaartocht in haven Kopenhagen

Koning Willem-Alexander en de Deense koning Frederik hebben dinsdagmiddag tijdens de lunch een vaartocht gemaakt door de haven van Kopenhagen. Onderweg spraken ze met Deense en Nederlandse vertegenwoordigers uit de mondiale scheepvaartsector over samenwerking op het gebied van het koolstofvrij maken van havens en de scheepvaartsector.

Na afloop van de vaartocht namen de koningen bij Nordhavn buiten het zicht van de aanwezige media afscheid van elkaar. Koning Willem-Alexander woonde daarna bij de daar gevestigde investeringsmaatschappij CIP een plenaire sessie bij over onder meer investeringen in hernieuwbare energie. Ook luisterde hij naar een toespraak van minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei, die met hem is meegereisd.

De stop was de laatste voor de koning in Denemarken. Later op de dag vliegt hij naar Noorwegen, waar hij woensdag in Bergen zijn bezoek vervolgt. De driedaagse reis staat in het teken van de ontwikkeling van de waterstofmarkt in Noordwest-Europa.