Koningin Camilla ‘nog beetje moe’ na longontsteking

Koningin Camilla heeft donderdag een receptie bijgewoond ter ere van het 50-jarig bestaan van het goede doel Women’s Aid. Tijdens de bijeenkomst zei de koningin dat ze zich zal blijven inzetten om huiselijk geweld te stoppen.

De 77-jarige vorstin gaf ook een korte update over haar gezondheid. Ze gaf toe nog “een beetje moe” te zijn. De vrouw van koning Charles kampt nog met de nasleep van een longontsteking. Daardoor miste ze eerder deze week onder meer het welkom op Horse Guards Parade voor het staatsbezoek van Qatar. Ze was wel aanwezig bij andere onderdelen van het staatsbezoek, zoals het staatsbanket.

De koningin sprak op de receptie onder meer met medewerkers van de liefdadigheidsinstelling, die zich inzet voor slachtoffers van huiselijk geweld. Ze gaf ook een korte toespraak, is te zien in een video die het Britse koningshuis deelde. “We moeten allemaal luisteren naar slachtoffers. Dat is belangrijk want elke keer dat iemand een slachtoffer hoort, inspireert dat hen misschien om op te staan en iets te zeggen. Jullie doen allemaal geweldig werk en we zullen er een einde aan maken.”