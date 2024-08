Koningin Elizabeth dronk in het vliegtuig graag een Martini

De Britse koningin Elizabeth II dronk tijdens reizen met het vliegtuig graag een Martini voordat zij haar gasten ontving. Ook vroeg de vorstin altijd om een speciaal soort mintje als zij met het koninklijke toestel reisde en Elizabeth vond het leuk haar eigen vlucht met een kaart te volgen.

Dat staat volgens The Telegraph te lezen in aantekeningen die een medewerker van British Airways heeft gemaakt in de bijna dertig jaar dat zij als stewardess werkte. Elizabeth Evans uit Birmingham kreeg tijdens haar carrière veel beroemde reizigers in haar toestel. Zo mocht zij vaak de koninklijke familie ondersteunen. Evans reisde onder meer mee met koningin Elizabeth en prins Philip op hun reizen naar Singapore en Maleisië, eind jaren tachtig.

In de aantekeningen, die zijn gevonden na het overlijden van Evans, staan veel details over de reizen van de Britse koninklijke familie. De aantekeningen zijn geërfd door het nichtje van Evans, die ze bij een veiling heeft aangeboden. De stukken gaan 20 augustus onder de hamer. Overigens gaf koningin Elizabeth de Martini’s aan het slot van haar leven op, op doktersadvies.