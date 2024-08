Koningin Margrethe bezoekt dorp uit ijzertijd

De Deense koningin Margrethe heeft een bezoek gebracht aan Nørre Snede in Midden-Jutland, waar een dorp uit de ijzertijd wordt opgegraven. De 84-jarige koningin kreeg meer te horen over het onderzoek en de kennis die dit oplevert over de Deense oudheid.

Margrethe bezocht de plek van de opgraving en luisterde geïnteresseerd naar de onderzoekers, is te zien op foto’s die het Deense koninklijk huis deelt op Instagram. Het Moesgaard Museum, Museum Midtjylland, Horsens Museum en studenten van de Universiteit van Kopenhagen onderzoeken het dorp uit de ijzertijd, waar sporen te vinden zijn van monumentale vestingwerken en gebouwen die 2000 jaar geleden in de buurt van de rivier de Skjern stonden.

Ook bezocht de koningin het Horsens Museum. Daar bekeek Margrethe samen met archeologen een selectie van historische voorwerpen die zo’n veertig tot dertig jaar geleden zijn opgegraven.